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02 августа 09:30
автор: Артур Гичунцев

Президент «Барселоны»: Сетьен будет тренировать команду в следующем сезоне

Ранее сообщалось, что испанец покинет «Камп Ноу» этим летом.

Глава «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о ситуации с главным тренером команды Кике Сетьеном.

«Могу вас заверить, что он будет работать в следующем сезоне. Мы не контактировали с Бланом. То же самое касается Аллегри. Да, я общаюсь с Хави, но только потому, что у нас хорошие отношения.

Работу Сетьена оценивать сложно. Он принял коллектив в январе. У него действует контракт, поэтому, его уход исключен», – цитирует Бартомеу Sport.es.

В минувшем сезоне «Барселона» заняла второе место, уступив чемпионский титул мадридскому «Реалу».

источник: «Советский спорт»
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