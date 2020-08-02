Президент «Барселоны»: Сетьен будет тренировать команду в следующем сезоне

Глава «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о ситуации с главным тренером команды Кике Сетьеном.

«Могу вас заверить, что он будет работать в следующем сезоне. Мы не контактировали с Бланом. То же самое касается Аллегри. Да, я общаюсь с Хави, но только потому, что у нас хорошие отношения.

Работу Сетьена оценивать сложно. Он принял коллектив в январе. У него действует контракт, поэтому, его уход исключен», – цитирует Бартомеу Sport.es.

В минувшем сезоне «Барселона» заняла второе место, уступив чемпионский титул мадридскому «Реалу».