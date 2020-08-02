ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 августа 09:49
автор: Артур Гичунцев

«Это победа «Лацио». Иммобиле – о завоевании «Золотой бутсы»

Итальянец выиграл награду, забив 36 голов.

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле высказался после завоевания «Золотой бутсы».

«Для меня большая честь выиграть этот трофей. Хочу поблагодарить тренерский штаб, своих партнеров и болельщиков «Лацио». Без них я бы не смог стать лучшим. Не считаю, что это моя награда. Для меня это победа всей команды.

Сейчас я вспоминаю через какие трудности мне пришлось пройти в прошлом. Главное – верить и стремиться, и ваша мечта обязательно сбудется», – цитирует итальянца Lazio Style.

Напомним, «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру в Европе по итогам сезона. В борьбе за этот трофей форвард «орлов» опередил Роберта Левандовски («Бавария») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Яркие моменты 1-ого матча квалификации НХЛ: «Каролина» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (Видео)ФК «Зенит» продлил контракт с форвардом команды - Артемом ДзюбойMotul предлагает новые услуги профессионального обслуживания автомобиляВзорванный «Олимпийский» показали с воздухаФото Исинбаевой в купальнике вызвало бурную реакциюБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
«Это победа «Лацио». Иммобиле – о завоевании «Золотой бутсы»
Итальянец выиграл награду, забив 36 голов.
02.08.2020 09:49
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Президент «Барселоны»: Сетьен будет тренировать команду в следующем сезоне
Ранее сообщалось, что испанец покинет «Камп Ноу» этим летом.
02.08.2020 09:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Президент «Барселоны»: Артур не уважает партнеров по команде
Ранее бразилец отказался возвращаться на «Камп Ноу».
02.08.2020 07:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Роналду – о чемпионстве «Ювентуса»: Кажется, что это было легко и просто, но это не так
Туринцы выиграли трофей в девятый раз кряду, а Роналду стал чемпионом Италии во второй раз.
02.08.2020 06:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Антверпен» одержал победу над «Брюгге» и стал обладателем Кубка Бельгии
Футболисты «Антверпена» переиграли «Брюгге» в финальном матче Кубка Бельгии со счетом 1:0.
02.08.2020 01:44
Футбол
«Порту» обыграл «Бенфику» в финале Кубка Португалии, играя с 38-й минуты вдесятером
Футболисты «Порту» одержали победу над «Бенфикой» в финальном матче Кубка Португалии.
02.08.2020 00:45
Футбол
Фрэнк Лэмпард: Мы забыли, что это финал Кубка Англии
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в финале Кубка Англии от «Арсенала» (1:2).
02.08.2020 00:31
Футбол
Ибрагимович - самый возрастной игрок, забивший десять мячей за один сезон серии А
В субботу «Милан» одержал крупную победу над «Кальяри» в домашнем матче 38-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.
02.08.2020 00:15
Футбол
Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»
В субботу «Лацио» в гостях проиграл «Наполи» (1:3) в матче 38-го тура чемпионата Италии.
01.08.2020 23:54
Футбол
Иммобиле повторил рекорд Игуаина по количеству голов за сезон серии А
В субботу «Лацио» в гостях проиграл «Наполи» (1:3) в матче 38-го тура чемпионата Италии.
01.08.2020 23:49
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика