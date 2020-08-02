«Это победа «Лацио». Иммобиле – о завоевании «Золотой бутсы»

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле высказался после завоевания «Золотой бутсы».

«Для меня большая честь выиграть этот трофей. Хочу поблагодарить тренерский штаб, своих партнеров и болельщиков «Лацио». Без них я бы не смог стать лучшим. Не считаю, что это моя награда. Для меня это победа всей команды.

Сейчас я вспоминаю через какие трудности мне пришлось пройти в прошлом. Главное – верить и стремиться, и ваша мечта обязательно сбудется», – цитирует итальянца Lazio Style.

Напомним, «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру в Европе по итогам сезона. В борьбе за этот трофей форвард «орлов» опередил Роберта Левандовски («Бавария») и Криштиану Роналду («Ювентус»).