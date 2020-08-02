Болельщики «Спартака» выбрали лучшего футболиста в минувшем сезоне

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко назван лучшим игроком красно-белых в сезоне-2019/20 по версии болельщиков столичного клуба.

Как сообщает Twitter фанатского движения «Фратрия», 22-летний воспитанник «Спартака» набрал 453,5 очка и занял первую позицию. На втором месте расположился капитан Георгий Джикия, у которого 307,5 очков, а замкнул тройку лучших хавбек Зелимхан Бакаев (302,5).

Добавим, что в минувшем сезоне Максименко отыграл 36 матчей, пропустил 42 гола и провел девять «сухих» матчей.