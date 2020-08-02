Официально: Кокорин стал игроком «Спартака»

Нападающий Александр Кокорин официально стал игроком «Спартака».
Контракт подписан по схеме «3+1», сообщает пресс-служба клуба.
31 июля истек контракт нападающего с «Зенитом». Последние пол года 29-летний форвард на правах аренды выступал за «Сочи». В 10 сыгранных матчах игрок забил семь голов и сделал три результативные передачи.
Дебютировать за красно-белых в официальном матче Кокорин сможет уже 9 августа. В первом туре чемпионата России-2020/21 «Спартак» на своем поле примет «Сочи».
⚡️ Александр Кокорин – футболист «Спартака»!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020
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источник: «Советский спорт»