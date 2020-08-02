Официально: Кокорин стал игроком «Спартака»

Нападающий Александр Кокорин официально стал игроком «Спартака».

Контракт подписан по схеме «3+1», сообщает пресс-служба клуба.

31 июля истек контракт нападающего с «Зенитом». Последние пол года 29-летний форвард на правах аренды выступал за «Сочи». В 10 сыгранных матчах игрок забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Дебютировать за красно-белых в официальном матче Кокорин сможет уже 9 августа. В первом туре чемпионата России-2020/21 «Спартак» на своем поле примет «Сочи».