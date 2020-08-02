Конте раскритиковал руководство «Интера» за отсутствие поддержки

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался в адрес руководства. По его словам, команда не получила должной поддержки в непростое время.

«Клуб должен поддерживать своих футболистов в непростое время. То же самое касается тренерского штаба. Лично я этого не увидел, и хочу обсудить ситуацию с президентом.

Мне не нравится, когда некоторые начинают делить общий успех, особенно если они усиживались в стороне, когда все было плохо. Клуб всегда должен быть рядом. Всегда», – цитирует Конте Football Italia.

В минувшем сезоне «Интер» занял второе место в серии А, уступив одно очко «Ювентусу».