Александр Кокорин: Я пришел, чтобы помочь «Спартаку» вернуть ту команду, которую все любят

Александр Кокорин дал первое интервью в качестве футболиста «Спартака».

«Ощущения отличные. Все супер. Спасибо большое руководству клуба, команде за такой прием.

У моих бывших команд всегда было соперничество со «Спартаком». И та детская обида, которая была давно... Наверное, это было глупо. Я здесь, я хочу играть.

Я рад, что у меня есть контракт на долгие годы. Я пришел, чтобы помочь «Спартаку» вернуть ту команду, которую все хотят видеть, все любят», — цитирует футболиста пресс-служба красно-белых.

🖥 «Хочу вернуть тот «Спартак», который все любят» 🤩



Первое интервью Александра Кокорина после перехода в наш клуб 🔴⚪️



➡️ https://t.co/DPwWV1XOwC pic.twitter.com/cWMjKscHbF — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020

Напомним, сегодня «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным по схеме «3+1».

Последние пол года 29-летний форвард на правах аренды выступал за «Сочи». В 10 сыгранных матчах игрок забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Дебютировать за красно-белых в официальном матче Кокорин сможет уже 9 августа. В первом туре чемпионата России-2020/21 «Спартак» на своем поле примет «Сочи».