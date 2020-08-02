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02 августа 12:58
автор: Юрий Нечаев

Александр Кокорин: Я пришел, чтобы помочь «Спартаку» вернуть ту команду, которую все любят

Форвард присоединился к новому клубу в качестве свободного агента.

Александр Кокорин дал первое интервью в качестве футболиста «Спартака».

«Ощущения отличные. Все супер. Спасибо большое руководству клуба, команде за такой прием.

У моих бывших команд всегда было соперничество со «Спартаком». И та детская обида, которая была давно... Наверное, это было глупо. Я здесь, я хочу играть.

Я рад, что у меня есть контракт на долгие годы. Я пришел, чтобы помочь «Спартаку» вернуть ту команду, которую все хотят видеть, все любят», — цитирует футболиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, сегодня «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным по схеме «3+1».

Последние пол года 29-летний форвард на правах аренды выступал за «Сочи». В 10 сыгранных матчах игрок забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Дебютировать за красно-белых в официальном матче Кокорин сможет уже 9 августа. В первом туре чемпионата России-2020/21 «Спартак» на своем поле примет «Сочи».

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