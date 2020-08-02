Шамиль Газизов: Кокорин выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что нападающий Александр Кокорин пошел на сокращение зарплаты ради перехода в московский клуб.

«Рад, что Саша выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату. Переход согласован с Тедеско, он знает, как использовать четырех форвардов», — приводит слова Газизова «Чемпионат.com».

Напомним, сегодня «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным по схеме «3+1».

Вторую часть прошлого сезона 29-летний форвард на правах аренды выступал за «Сочи». В 10 сыгранных матчах игрок забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Дебютировать за красно-белых в официальном матче Кокорин сможет уже 9 августа. В первом туре чемпионата России-2020/21 «Спартак» на своем поле примет «Сочи».