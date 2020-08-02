Мальдини подтвердил договоренность с Ибрагимовичем о продлении контракта

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, как прошли переговоры с форвардом Златаном Ибрагимовичем о продлении контракта.

«Честно говоря, это было сложно, но мы должны были договориться, потому что в футболе очень важно сохранять стабильность.

Златан – лидер команды. Мы будем строить игру вокруг него. Он поможет прогрессу молодых футболистов «Милана». Я в этом уверен», – цитирует Мальдини Football Italia.

38-летний швед вернулся на «Сан-Сиро» зимой 2020 года. Он провел 20 матчей, забил 11 голов и отдал пять голевых передач.