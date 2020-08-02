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02 августа 14:52
автор: Юрий Нечаев

Кержаков – о переходе Кокорина в «Спартак»: Саша сделал так, как посчитал нужным

Форвард присоединился к новому клубу в качестве свободного агента.

Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков считает, что Александр Кокорин станет усилением для московского «Спартака».

«Это его выбор. Это был не единственный вариант для Саши, но он сделал так, как посчитал нужным. Думаю, что Кокорин — самый сильный нападающий в «Спартаке». Естественно, это хорошее приобретение для «красно-белых», — цитирует Кержакова «РИА Новости».

Напомним, сегодня «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным по схеме «3+1».

Вторую часть прошлого сезона 29-летний форвард на правах аренды выступал за «Сочи». В 10 сыгранных матчах футболист забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Дебютировать за красно-белых в официальном матче Кокорин сможет уже 9 августа. В первом туре чемпионата России-2020/21 «Спартак» на своем поле примет «Сочи».

источник: «РИА Новости»
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