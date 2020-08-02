Сандро Вагнер завершил карьеру

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Сандро Вагнер объявил о завершении карьеры.

«Я невероятно благодарен, что футбол подарил мне прекрасную жизнь. Все мои мечты стали реальностью, я достиг своих целей. Особенно горд тем, что мне выпал шанс выступать за сборную Германии», - цитирует Вагнера Bild.

Последним клубом 32-летнего немецкого форварда был китайский «Тяньцзинь Тэда».

В Европе форвард выступал за «Герту», «Хоффенхайм», «Баварию» и другие клубы. В составе мюнхенского клуба он дважды выигрывал чемпионат Германии, а также Кубок немецкой лиги и Суперкубок страны.

За сборную Германии Вагнер провел восемь матчей и забил пять голов. В 2017 году он вместе с национальной командой выиграл Кубок конфедераций.