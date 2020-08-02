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02 августа 16:08
автор: Юрий Нечаев

«Барселона» не будет покупать Неймара и Мартинеса этим летом

Каталонцы испытывают финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.

Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу рассказал, что у клуба нет денег на крупные трансферы.

«Барса» действительно говорила с «Интером» о Лаутаро, но переговоры были прерваны. Нынешняя ситуация не позволяет оплачивать большие трансферы. Возвращение Неймара также невозможно. Прошлым летом мы очень старались подписать его, но этим летом мы даже не будем пытаться. В период с марта по июнь клуб потерял 200 миллионов евро. Если ситуация не улучшится, мы будем продолжать терять деньги. Это заставит нас пересмотреть наши планы расходов», — цитирует Бартомеу Sport.es.

Напомним, в завершившемся чемпионате Испании «Барселона» заняла второе место, отстав от «Реала» на пять очков.

8 августа каталонцам предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Первая игра, прошедшая в Италии, завершилась вничью 1:1.

источник: Sport.es
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