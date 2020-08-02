«Барселона» не будет покупать Неймара и Мартинеса этим летом

Президент «Барселоны» Жосеп Бартомеу рассказал, что у клуба нет денег на крупные трансферы.

«Барса» действительно говорила с «Интером» о Лаутаро, но переговоры были прерваны. Нынешняя ситуация не позволяет оплачивать большие трансферы. Возвращение Неймара также невозможно. Прошлым летом мы очень старались подписать его, но этим летом мы даже не будем пытаться. В период с марта по июнь клуб потерял 200 миллионов евро. Если ситуация не улучшится, мы будем продолжать терять деньги. Это заставит нас пересмотреть наши планы расходов», — цитирует Бартомеу Sport.es.

Напомним, в завершившемся чемпионате Испании «Барселона» заняла второе место, отстав от «Реала» на пять очков.

8 августа каталонцам предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи». Первая игра, прошедшая в Италии, завершилась вничью 1:1.