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02 августа 17:27
автор: Юрий Нечаев

Александр Медведев поздравил Кокорина с переходом в «Спартак»

Форвард присоединился к новому клубу в качестве свободного агента.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поздравил Александра Кокорина с подписанием контракта со «Спартаком».

«Искренне поздравляю Александра с подписанием контракта минимум на три года! Желаю, чтобы его мечта вернуть с его помощью тот «Спартак», «который все любят», реализовалась во время его игры за красно-белых, а соперничество «Спартака» с «Зенитом» обогатилось новыми чертами», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Напомним, сегодня «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным по схеме «3+1».

Вторую часть прошлого сезона 29-летний форвард на правах аренды выступал за «Сочи». В 10 сыгранных матчах футболист забил семь голов и сделал три результативные передачи.

За «Зенит» нападающий провел 92 матча и забил 34 гола.

Дебютировать за красно-белых в официальном матче Кокорин сможет уже 9 августа. В первом туре чемпионата России-2020/21 «Спартак» на своем поле примет «Сочи».

источник: «РИА Новости»
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