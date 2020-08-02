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02 августа 19:10

Роман Широков: Кокорин подходит под ту тактику, которую использовал «Спартак» в минувшем сезоне

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».

- Кокорин очень много своего потенциала не реализовал. Саша подходит под ту тактику, которую использовал «Спартак» в минувшем сезоне. Думаю, что он органично впишется в состав. Чего ему адаптироваться? - сказал Широков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в воскресенье «Спартак» официально объявил о подписание соглашения с 29-летним форвардом. Дебютировать за красно-белых в официальном матче Кокорин сможет уже 9 августа. В первом туре чемпионата России-2020/21 «Спартак» на своем поле примет «Сочи».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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