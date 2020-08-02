Роман Широков: Кокорин подходит под ту тактику, которую использовал «Спартак» в минувшем сезоне

- Кокорин очень много своего потенциала не реализовал. Саша подходит под ту тактику, которую использовал «Спартак» в минувшем сезоне. Думаю, что он органично впишется в состав. Чего ему адаптироваться? - сказал Широков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в воскресенье «Спартак» официально объявил о подписание соглашения с 29-летним форвардом. Дебютировать за красно-белых в официальном матче Кокорин сможет уже 9 августа. В первом туре чемпионата России-2020/21 «Спартак» на своем поле примет «Сочи».