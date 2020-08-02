Уэйн Руни: Все игроки «МЮ» понимали, что Фергюсон ошибся с тактикой на финалы ЛЧ против «Барселоны»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал тактику Алекса Фергюсона на финальные матчи Лиги чемпионов против «Барселоны» в 2009 и 2011 годах.

«Помню, как сэр Алекс Фергюсон сказал, что мы «Манчестер Юнайтед» и будем атаковать, что это культура данного футбольного клуба. Я же подумал, что не совсем уверен в данной установке. Думаю, все игроки в глубине души понимали, что это неправильная установка, и лучше было бы действовать по схеме, которая сработала в полуфиналах 2008 года. Я уверен, что оба раза мы бы победили», - приводит слова Руни The Sunday Times.

Напомним, в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2007/08 «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» встретились на стадии 1/2 финала. Английский клуб выбрал осторожную тактику и добился победы по сумме двух матчей. Игра в Испании завершилась со счетом 0:0, а на «Олд Траффорд» успех праздновали манкунианцы со счетом 1:0.

В сезонах-2008/09 и 2010/11 команды встречались в финалах турнира. В обоих случаях побеждала «Барселона» (2:0 и 3:1 соответственно).