Роман Широков: В целом Урунов производил приятное впечатление

- У него есть хорошие качества: не боится обыгрывать, идет в борьбу. Последний пас пока что хромает, но я думаю, что это дело наживное. В целом он производил приятное впечатление, - сказал Широков в эфире «Матч».

Ранее сообщалось, что Урунов в начале следующей недели пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта со «Спартаком».

Напомним, что 19-летний хавбек перешел в «Уфу» из ташкентского «Локомотив» в феврале 2020 года за 1 миллион евро. С тех пор он провел за клуб десять матчей и заработал две желтые карточки.