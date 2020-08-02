Аршавин назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин получил работу в родном клубе.

Уроженец Санкт-Петербурга назначен на должность директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Андрей Аршавин назначен директором Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.



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Напомним, в общей сложности Аршавин провел за «Зенит» 374 матча, в которых забил 78 голов и 106 раз ассистировал партнерам.