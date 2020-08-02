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02 августа 19:53
автор: Юрий Нечаев

Аршавин назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола в «Зените»

Бывший игрок является воспитанником сине-бело-голубых.

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин получил работу в родном клубе.

Уроженец Санкт-Петербурга назначен на должность директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, в общей сложности Аршавин провел за «Зенит» 374 матча, в которых забил 78 голов и 106 раз ассистировал партнерам.

Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он трижды выигрывал чемпионат России, а также Кубок Премьер-лиги, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

В конце 2018 года Аршавин завершил игровую карьеру.

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