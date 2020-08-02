Александр Медведев: Рибалта пока никуда уходить не собирается

- Что касается разговоров о том, что Аршавин может стать преемником Хавьера Рибалты, нынешний спортивный директор пока никуда не уходит и уходить не собирается. Футболисты из молодежного состава и «Зенита-2» попадают в поле зрения основной команды. Аршавину и Рибалте предстоит много взаимодействовать по этой части клубной пирамиды, - передает слова Медведева «РИА Новости».

В воскресенье стало известно, что бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин получил работу в «Зените»: уроженец Санкт-Петербурга был назначен на должность директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

Напомним, что Аршавин завершил игровую карьеру в конце 2018 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 374 матча во всех турнирах, записав на свой счет 78 голов и 106 результативных передач. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга Аршавин трижды выигрывал чемпионат России, а также Кубок Премьер-лиги, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.