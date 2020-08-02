Деян Ловрен: Пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с «Локомотивом»

- Я счастлив оказаться здесь. С нетерпением жду, когда начнется новый этап в моей жизни. Я действительно рад. Не знаю, чего ожидать, но я готов ко всему.

- Был ли у вас разговор с Сергеем Семаком?

- Да, конечно, последние пару дней мы общались. Я сказал ему, что готов присоединиться к команде, чтобы он мог рассчитывать на меня как можно скорее. Межсезонье в этом году было не самым длинным в моей карьере, но я даже рад этому.

- Знакомы ли вы лично с кем-либо из ваших новых партнеров по команде?

- Лично - нет, но я играл против некоторых из них. По большей части - на чемпионате мира против сборной России, так что наверняка увижу знакомые лица.

- Матч за Суперкубок уже через пять дней. В каком состоянии вы сейчас находитесь и готовы ли сыграть против «Локомотива»?

- Да, как я уже сказал, у меня не было большого перерыва, а последние 4-5 дней я довольно серьезно тренировался самостоятельно. Я знаю, что я профессионал и знаю, чего от меня ждут тренер и команда. Нужно всегда быть в форме. Думаю и чувствую, что готов. Пара хороших тренировок перед «Локомотивом», и я смогу сыграть, - сказал Ловрен в интервью клубному ТВ.

Напомним, что 27 июля Ловрен подписал трехлетний контракт с «Зенитом». Сумма трансфера защитника составила 12 миллионов евро.