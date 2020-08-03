Игорь Ледяхов: Гунько может поставить «Химкам» спартаковский футбол

- Дмитрий Иванович - умный наставник. Искусно владеет тактическими приемами, силен в тактике. Он тренер спартаковского стиля, хорошо его знает, ведь всю жизнь провел в школе красно-белых, был тренером первой команды, дубля, долго работал в академии. Он может поставить «Химкам» спартаковский футбол. Стеночки-забегания - это ему знакомо, - приводят слова Ледяхова «Известия».

Напомним, 1 августа «Химки» официально объявили о том, что главный тренер команды Сергей Юран также покидает команду. Генеральный директор клуба Александр Зайцев объяснил данное решение тем, что стороны не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта. В тот же день на пост главного тренера подмосковной команды был назначен бывший наставник «Спартака» Дмитрий Гунько.

Добавим, что в матче 1-го тура нового сезона российской премьер-лиги «Химки» 8 августа на своем поле примут ЦСКА.