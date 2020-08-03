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03 августа 08:17
автор: Артур Гичунцев

Влашич – лучший футболист РПЛ по проценту удачных обводок

Он выступает за армейцев с 2018 года.

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком РПЛ по проценту удачных обводок.

В минувшем сезоне хорватский футболист предпринял 161 попытку и провел 101 удачную обводку. Об этом информирует пресс-служба лиги.

На второй позиции – португалец Жоау Мариу, выступавший за «Локомотив». У него такой же процент, однако, полузащитник предпринял меньше попыток (63 из 100).

Замкнул тройку лучших футболист «Ахмата» Одисе Роши (62%; 68 из 110).

Первая пятерка выглядит так:

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Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

источник: РПЛ
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