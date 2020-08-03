Влашич – лучший футболист РПЛ по проценту удачных обводок

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком РПЛ по проценту удачных обводок.

В минувшем сезоне хорватский футболист предпринял 161 попытку и провел 101 удачную обводку. Об этом информирует пресс-служба лиги.

На второй позиции – португалец Жоау Мариу, выступавший за «Локомотив». У него такой же процент, однако, полузащитник предпринял меньше попыток (63 из 100).

Замкнул тройку лучших футболист «Ахмата» Одисе Роши (62%; 68 из 110).

Первая пятерка выглядит так: