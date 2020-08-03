Александр Тарханов: Кокорин – уникальный игрок. В «Спартаке» таких футболистов нет

Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов рассказал о своем отношении к трансферу Александра Кокорина в «Спартак».

Ранее стало известно, что 29-летний игрок перебрался в стан красно-белых на правах свободного агента. Он подписал контракт по схеме «3+1».

«Кокорин – суперфутболист, это уникальный игрок. В том, что «Сочи» не вылетел, большая его заслуга.

В «Спартаке» нет таких футболистов, как Кокорин. Это самое лучшее приобретение красно-белых за последние годы. Последний раз такой же хороший трансфер был, когда в «Спартак» Зе Луиш пришел, может быть, Адриано. Но Кокорин, думаю, даже выше их классом», – цитирует Тарханова Rusfootball.