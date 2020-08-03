Руни считает, что «МЮ» проиграл два финала ЛЧ из-за ошибок Фергюсона

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил о двух матчах с «Барселоной» в финалах Лиги чемпионов.

Он заявил, что «красные дьяволы» уступили сине-гранатовым из-за тактических ошибок Алекса Фергюсона.

«Помню, как он сказал нам, что нужно прессинговать «Барселону». Фергюсон заявил, что это в крови «Юнайтед». Он считал, что такова культура клуба.

В тот момент я сразу понял, что мы проиграем, потому что играть с «Барсой» Гвардиолы в таком стиле – настоящее самоубийство.

К сожалению, мы отказались от игры, благодаря которой выиграли Лигу чемпионов в 2008 году», – приводит слова Руни Give me Sport.