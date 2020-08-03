«Работать в «Спаратке» – бесценный опыт». Тедеско сравнил красно-белых с «Баварией»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к столичному клубу.

«Спартак» – это российская «Бавария». У этой команды армия болельщиков по всей стране. 30 млн человек. Разве можно упускать возможность поработать здесь? Я думаю, что это бесценный опыт.

Возвращение в чемпионат Германии? Если б я хотел, то давно бы вернулся. Пару месяцев назад я получил два предложения и сразу отказался, поскольку сосредоточен на «Спартаке», – цитирует Тедеско Fussball24.de.

Напомним, тренер подписал контракт с красно-белыми осенью 2019 года. В минувшей компании команда заняла седьмое место в таблице РПЛ и дошла до полуфинала Кубка России.