СМИ: Почеттино может возглавить «Интер»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино получил предложение из Италии.

Как сообщает FC Inter News, аргентинец контактировал с руководством «Интера». Отмечается, что его кандидатуру поддерживают вице-президент клуба Хавьер Дзанетти, а также спортивный директор Пьеро Аузилио.

Нынешним тренером команды является итальянец Антони Конте. Он возглавил коллектив прошлым летом и помог ему занять второе место в серии А.

Ранее специалист раскритиковал руководство за отсутствие поддержки и может покинуть «Интер» этим летом.