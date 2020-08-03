Владимир Быстров: Кокорин в сумасшедшей форме. Год не играл, но помог «Сочи» остаться в РПЛ

Экс-футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался после перехода Александра Кокорина в московский клуб.

«Главное, чтобы Кокорин пришел в «Спартак» играть в футбол, а не в Counter-Strike. Он хороший нападающий. Если он создаст хорошую связку с Соболевым, то доставит проблемы другим клубам. Всем нравятся скандалы. Потом целый год еще будут говорить. Для болельщиков порой важнее, что происходит за пределами поля.

Если Тедеско сможет вписать Кокорина в состав, то клуб с кем-то будет прощаться. Саша в сумасшедшей форме. Год не играл, но помог «Сочи» остаться в РПЛ. Никаких проблем с адаптацией не будет. Единственное, что болельщики будут против. Он же играл за «Зенит» и «Динамо». Но ему не привыкать. Это дополнительный стимул показывать хорошую игру. Он сильно мотивирован. Противостояние «Зенита» и «Спартака» будет интереснее. Саша будет доказывать, что «Зенит» зря отдал его в аренду в «Сочи», – приводит слова Быстрова сайт «Матч ТВ».

Напомним, 29-летний Кокорин перешел «Спартак» на правах свободного агента. Он подписал контракт по схеме «3+1».