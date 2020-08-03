СМИ: «МЮ» готов оформить трансфер Санчо тремя платежами

«Манчестер Юнайтед» не в состоянии выполнить финансовые требования «Боруссии» по трансферу Джейдона Санчо.

Как сообщает Bild, дортмундский клуб готов отпустить хавбека за 120 млн фунтов, однако, у англичан нет этих денег.

Отмечается, что «красные дьяволы» готовы выплатить 70 млн фунтов сразу. Еще 30 – летом 2021 года, а остальные 20 в течение 2022 года.

В минувшем сезоне 20-летний Санчо отыграл 44 матча, забил 20 голов и отдал 20 голевых передач. До переезда в Германию он находился в системе «Манчестер Сити».