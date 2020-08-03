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03 августа 12:39
автор: Артур Гичунцев

ЦСКА заключил спонсорский контракт с российской компанией

Он рассчитан на два года.

Московский ЦСКА заключил соглашение с «ИКС Холдингом» – отечественной многопрофильной ИТ-группой, в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом. Об этом информирует пресс-служба армейцев.

Согласно договоренности, компания может использовать образ футболистов ЦСКА для продвижения своих брендов. Также логотип компании появится на форме красно-синих, домашнем стадионе и будет интегрирован в клубное ТВ.

«Это важная сделка для ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость. Считаю, что мы обрели надежного партнера, который поможет нам развиваться.

Наше соглашение рассчитано на два года, но я надеюсь, что это начало большой дружбы, которая продлится много дольше», – сказал президент клуба Евгений Гинер.

источник: ПФК ЦСКА
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