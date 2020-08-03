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03 августа 13:03
автор: Артур Гичунцев

«Манчестер Сити» – «Реал». Матч прокомментирует Константин Генич

Встреча состоится 8 августа и пройдет в Англии.

В понедельник, 3 августа пресс-служба телеканала «Матч ТВ» представила подробное расписание трансляций еврокубков.

Так, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» отработает Константин Генич. Артем Шмельков прокомментирует игру «Баварии» и «Челси».

Более подробная информация:

5 августа

19:45 «Матч ТВ», Лига Европы 1/8 финала, «Шахтер» (Украина) – «Вольфсбург» (Германия). Комментатор: Роман Нагучев.

19:45 «Матч! Футбол 2», Лига Европы 1/8 финала, «Копенгаген» (Дания) – «Истанбул» (Турция). Комментатор: Эльвин Керимов.

21:50 «Матч ТВ», Лига Европы 1/8 финала, «Интер» (Италия) – «Хетафе» (Испания). Комментатор: Михаил Поленов.

21:50 «Матч! Футбол 1», Лига Европы 1/8 финала, «Манчестер Юнайтед» (Англия) – ЛАСК (Австрия). Комментатор: Александр Неценко.

6 августа

19:45 «Матч ТВ», Лига Европы 1/8 финала, «Севилья» (Испания) – «Рома» (Италия). Комментатор: Александр Шмурнов.

19:45 «Матч! Футбол 2», Лига Европы 1/8 финала, «Байер» (Германия) – «Рейнджерс» (Шотландия). Комментатор: Артем Шмельков.

21:50 «Матч ТВ», Лига Европы 1/8 финала, «Вулверхэмптон» (Англия) – «Олимпиакос» (Греция). Комментатор: Михаил Моссаковский.

21:50 «Матч! Футбол 2», Лига Европы 1/8 финала, «Базель» (Швейцария) – «Айнтрахт» (Германия). Комментатор: Сергей Кривохарченко.

7 августа

21:45 «Матч! Футбол 1», Лига чемпионов 1/8 финала, «Ювентус» (Италия) – «Лион» (Франция). Комментатор: Роман Трушечкин.

21:50 «Матч ТВ», Лига чемпионов 1/8 финала, «Манчестер Сити» (Англия) – Реал» (Испания). Комментатор: Константин Генич.

8 августа

21:45 «Матч! Футбол 1», Лига чемпионов 1/8 финала, «Бавария» (Германия) – «Челси» (Англия). Комментатор: Артем Шмельков.

21:50 «Матч ТВ», Лига чемпионов 1/8 финала, «Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия). Комментатор: Дмитрий Шнякин.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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