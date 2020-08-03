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03 августа 13:33
автор: Артур Гичунцев

Артем Дзюба: Зенит» критикуют те, кто даже в Лигу Европы пробиваются по большим праздникам

Чемпион России не смог выйти в плей-офф, играя в одной группе с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги после вылета питерцев из Лиги чемпионов.

«Зенит» критикуют за оборонительную игру в Лиге чемпионов – в основном те, кто даже в Лигу Европы пробиваются по большим праздникам, а матчи во вторник и среду смотрят только по телевизору.

Да, мы должны были выходить из группы, да, мы заняли четвертое место. Я вообще с этим не спорю, но все-таки мы обыграли «Лион» и «Бенфику», сыграли вничью во Франции. В решающем матче с «Бенфикой» нам не хватило Ракицкого и Дриусси – согласен с Сергеем Богдановичем , что потеря любого игрока основы очень чувствуется.

В Лиге чемпионов нас никто не боится, все играют с позиции силы. Могли мы сыграть с «Лейпцигом» смелее? Сто процентов. Было бы лучше? Не уверен – могли бы получить еще больше. Тогда бы все говорили: «Вот дураки, сидели бы в обороне, засушили бы и, может, даже где-то один заковыряли», – написал Дзюба в открытом письме.

источник: Sports.ru
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