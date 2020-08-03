Вадим Евсеев: Философию «Уфы» вы знаете: никогда не мешать человеку расти профессионально

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о трансферной политике клуба, отметив, что команду могут пополнить новые игроки.

Также специалист подчеркнул, что верит в нынешний состав и считает, что он может добиться успеха.

«Нашу клубную философию вы знаете: никогда не мешать человеку расти профессионально. Сейчас в команде тренируются все, у кого действующие контракты, и мы будем стартовать этим составом.

Да, еще есть неделя до первого тура. Трансферное окно открыто до октября и все может случиться. Можем и приобрести кого-то, можем и отпустить.

Все футболисты, кто есть сейчас в моем распоряжении, имели игровую практику в прошлом сезоне (за исключением Фолмера). Я в них уверен, и я на всех их рассчитываю. Будем играть, буду в них верить и искать те позиции, на которых ребята смогут проявить свои лучшие качества», – написал Евсеев своем Instagram.