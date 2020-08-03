Тренер «Динамо» Новиков отметил сильные стороны Фомина

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал переход полузащитника «Уфы» Даниила Фомина.

Напомним, 23-летний игрок стал футболистом бело-голубых в понедельник, 3 августа.

«Даниил – один из лидеров «Уфы», обладает всеми качествами и потенциалом для дальнейшего роста. Это молодой игрок, который уже входит в обойму национальной сборной страны, что само по себе является хорошей характеристикой.

Он действует в середине поля, сочетает в себе многие качества, хорош как в атаке, так и в обороне. Разносторонний и умный футболист, на которого мы очень рассчитываем.

И, конечно, очень рады, что выиграли борьбу за этого интересного футболиста у других клубов. Благодарен руководству за то, что Фомин в «Динамо», – сказал специалист клубной пресс-службе.