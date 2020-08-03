ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 августа 16:15
автор: Юрий Нечаев

Даниил Фомин: «Динамо» - это великий клуб. Здесь есть все условия для развития

Команды РПЛ продолжают укреплять составы перед новым сезоном.

Полузащитник Даниил Фомин, который сегодня официально стал игроком «Динамо», поделился эмоциями после подписания контракта.

«Динамо» — это клуб, который действительно относится к великим. Здесь есть все условия для развития: отличные болельщики, прекрасный стадион, великолепная инфраструктура. Я рад здесь оказаться и приложу максимум усилий, чтобы помочь клубу достигать поставленных целей.

С Кириллом Александровичем Новиковым, конечно, разговаривали и могу сказать, что это тоже послужило важным фактором ответить согласием на предложение о переходе. Когда главный тренер проявляет такую заинтересованность, значит на футболиста точно рассчитывают», — цитирует игрока сайт бело-голубых.

Напомним, Фомин перешел в «Динамо» из «Уфы» и подписал с московским клубом контракт на пять лет.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

«Динамо» завершило минувший сезон на шестом месте в турнирной таблице. Благодаря тому, что «Зенит» выиграл и чемпионат и Кубок России, бело-голубые смогут в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.

Сезон-2020/21 динамовцы начнут 10 августа, гостевым матчем первого тура РПЛ против «Урала».

источник: ФК «Динамо» (Москва)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Яркие моменты 1-ого матча квалификации НХЛ: «Каролина» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (Видео)Пекин дал старт конкуренту GPS и ГЛОНАСССостоялся запуск марсохода PerseveranceКарпин: нет предела человеческой мерзостиРумынка, о которой мечтает весь мирCборная России по хоккею не будет играть в Риге на ЧМ-2021
Сергей Семак: Ловрен – опытный игрок. Ему потребуется немного времени, чтобы влиться в коллектив
Хорватский защитник призван заменить Бранислава Ивановича, покинувшего клуб.
03.08.2020 16:43
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Бывший защитник «Анжи» Гаджибеков перешел в «Чайку» (фото)
Контракт рассчитан на один сезон.
03.08.2020 16:28
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Даниил Фомин: «Динамо» - это великий клуб. Здесь есть все условия для развития
Команды РПЛ продолжают укреплять составы перед новым сезоном.
03.08.2020 16:15
Футбол
автор: Юрий Нечаев
В чемпионате Англии будут удалять футболистов за кашель в сторону соперника
К такому решению пришли из-за коронавирусной инфекции.
03.08.2020 15:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тренер «Динамо» Новиков отметил сильные стороны Фомина
Ранее стало известно, что игрок подписал пятилетнее соглашение.
03.08.2020 15:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Фомин стал игроком московского «Динамо» (фото)
Игрок является воспитанником «Краснодара».
03.08.2020 14:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» опроверг слухи о бюджете в 19 млрд рублей
В клубе назвали точную цифру.
03.08.2020 14:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Илья Геркус: С таким бюджетом «Спартак» обязан бороться за первое место
Ранее сообщалось, что красно-белым выделили 19 миллиардов рублей.
03.08.2020 14:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бумаль покинул «Урал»
Камерунец играл за россиян с 2017 года.
03.08.2020 14:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Источник: Бюджет «Спартака» на следующий сезон – 19 миллиардов рублей
В минувшей компании команда заняла седьмое место.
03.08.2020 14:23
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика