Даниил Фомин: «Динамо» - это великий клуб. Здесь есть все условия для развития

Полузащитник Даниил Фомин, который сегодня официально стал игроком «Динамо», поделился эмоциями после подписания контракта.
«Динамо» — это клуб, который действительно относится к великим. Здесь есть все условия для развития: отличные болельщики, прекрасный стадион, великолепная инфраструктура. Я рад здесь оказаться и приложу максимум усилий, чтобы помочь клубу достигать поставленных целей.
С Кириллом Александровичем Новиковым, конечно, разговаривали и могу сказать, что это тоже послужило важным фактором ответить согласием на предложение о переходе. Когда главный тренер проявляет такую заинтересованность, значит на футболиста точно рассчитывают», — цитирует игрока сайт бело-голубых.
💬 Даниил Фомин — о переходе в «Динамо» #трансферыДинамо #ДинамоМосква #Фомин pic.twitter.com/Lzrz3ROfN9— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 3, 2020