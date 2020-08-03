Даниил Фомин: «Динамо» - это великий клуб. Здесь есть все условия для развития

Полузащитник Даниил Фомин, который сегодня официально стал игроком «Динамо», поделился эмоциями после подписания контракта.

«Динамо» — это клуб, который действительно относится к великим. Здесь есть все условия для развития: отличные болельщики, прекрасный стадион, великолепная инфраструктура. Я рад здесь оказаться и приложу максимум усилий, чтобы помочь клубу достигать поставленных целей.

С Кириллом Александровичем Новиковым, конечно, разговаривали и могу сказать, что это тоже послужило важным фактором ответить согласием на предложение о переходе. Когда главный тренер проявляет такую заинтересованность, значит на футболиста точно рассчитывают», — цитирует игрока сайт бело-голубых.