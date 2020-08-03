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03 августа 17:10
автор: Юрий Нечаев

Семак - о подготовке к Суперкубку: Главное — дать ребятам возможность восстановиться

Встреча состоится 7 августа.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке своей команды к матчу за Суперкубок России.

«Перерыв совсем небольшой, не получится внести какие-то большие изменения ни в подготовку, ни в состав. Главное — дать ребятам возможность восстановиться, подвести их к Суперкубку в хорошем функциональном состоянии. И через Суперкубок — к первому официальному матчу в чемпионате России», - цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 7 августа.

11 августа, в первом туре РПЛ, «Зенит» сыграет в гостях против «Ротора».

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