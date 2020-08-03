Семак - о подготовке к Суперкубку: Главное — дать ребятам возможность восстановиться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке своей команды к матчу за Суперкубок России.

«Перерыв совсем небольшой, не получится внести какие-то большие изменения ни в подготовку, ни в состав. Главное — дать ребятам возможность восстановиться, подвести их к Суперкубку в хорошем функциональном состоянии. И через Суперкубок — к первому официальному матчу в чемпионате России», - цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Сергей Семак: «Главное — подойти к Суперкубку в хорошем функциональном состоянии»



Главный тренер сине-бело-голубых — о подготовке к игре с «Локомотивом», предстоящем старте сезона и Деяне Ловрене: https://t.co/FWhWX1TJgm#ЗенитЛоко pic.twitter.com/LEhwzpuslM — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 3, 2020

Напомним, матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 7 августа.