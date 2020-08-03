Эден Азар: Я скорее помощник, чем машина по забиванию голов

Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал о своей роли на футбольном поле.

«Я думаю не только о том, чтобы забивать голы. Я из тех футболистов, которые умеют создавать моменты. Мне нравится говорить, что я скорее помощник, чем машина по забиванию голов. Я предпочитаю отдавать результативные передачи. Мне нравится ощущение, когда создаешь красивый гол, гол на последней минуте, который приносит команде победу», — цитирует бельгийца AS.

Напомним, Азар перешел в «Реал» из «Челси» в июле 2018 года. За 29-летнего футболиста мадридский клуб заплатил более 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Азар забил лишь один гол в 21 матче. Также в его активе семь результативных передач.