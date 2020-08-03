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03 августа 19:01
автор: Юрий Нечаев

Конте прокомментировал слухи о своем уходе из «Интера»

Контракт специалиста с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте опроверг слухи о своем уходе из клуба.

«Я категорически отрицаю, что контактировал с игроками и руководством «Ювентуса». Я подписал трехлетний контракт с «Интером» и буду сражаться, чтобы сделать клуб победителем», — цитирует Конте ANSA.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что у тренера возник конфликт с руководством клуба и он надеется вернуться в «Ювентус», который возглавлял с 2011 по 2014 год.

Конте назначен главным тренером «Интера» в мае 2019 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Италии, отстав от «Ювентуса» на одно очко.

В розыгрыше Лиги Европы миланский клуб в 1/8 финала встретится с «Хетафе». Матч состоится 5 августа.

источник: ANSA
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