Конте прокомментировал слухи о своем уходе из «Интера»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте опроверг слухи о своем уходе из клуба.

«Я категорически отрицаю, что контактировал с игроками и руководством «Ювентуса». Я подписал трехлетний контракт с «Интером» и буду сражаться, чтобы сделать клуб победителем», — цитирует Конте ANSA.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что у тренера возник конфликт с руководством клуба и он надеется вернуться в «Ювентус», который возглавлял с 2011 по 2014 год.

Конте назначен главным тренером «Интера» в мае 2019 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Италии, отстав от «Ювентуса» на одно очко.

В розыгрыше Лиги Европы миланский клуб в 1/8 финала встретится с «Хетафе». Матч состоится 5 августа.