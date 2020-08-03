Спортивный директор «Тамбова»: Мы бы хотели видеть Панченко у нас в команде

Бывший нападающий «Динамо» Кирилл Панченко может продолжить карьеру в «Тамбове».

Об этом рассказал спортивный директор клуба Павел Худяков.

«Разговор по поводу перехода Панченко был. Мы с Кириллом просто пообщались, но понимаем, что у него много предложений. Решение он еще не принял. Мы бы хотели видеть его, но никакой конкретики пока нет», - цитирует Худякова ТАСС.

Напомним, Панченко выступал за «Динамо» с 2016 года. В минувшем сезоне он сыграл за бело-голубых 23 матча и забил два гола.

«Тамбов» завершил прошлый сезон на 14-м месте в турнирной таблице. 8 августа в первом туре чемпионата России-2020/21 тамбовчане на своем поле примут «Ростов».