Алиссон: У «Ливерпуля» очень сильный состав, но главное то, как мы играем вместе

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон подвел итоги завершившегося сезона.

«Это был один из самых утомительных сезонов в моей карьере. Не знаю, связано ли это с пандемией, ведь я пропустил много матчей из-за травм. К тому же, мы рано вылетели из Лиги чемпионов.

У нас очень сильный состав, каждый игрок обладает высочайшим классом. Но главное то, как мы играем вместе, именно это делает нас сильными», - цитирует Алиссона ESPN.

Напомним, «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии впервые с сезона-1989/90.

В Лиге чемпионов команда Юргенна Клоппа дошла до 1/8 финала, где по сумме двух матчей уступила мадридскому «Атлетико».