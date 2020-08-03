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03 августа 19:56
автор: Юрий Нечаев

Алиссон: У «Ливерпуля» очень сильный состав, но главное то, как мы играем вместе

Мерсисайдцы впервые за 30 лет выиграли чемпионат Англии.

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон подвел итоги завершившегося сезона.

«Это был один из самых утомительных сезонов в моей карьере. Не знаю, связано ли это с пандемией, ведь я пропустил много матчей из-за травм. К тому же, мы рано вылетели из Лиги чемпионов.

У нас очень сильный состав, каждый игрок обладает высочайшим классом. Но главное то, как мы играем вместе, именно это делает нас сильными», - цитирует Алиссона ESPN.

Напомним, «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии впервые с сезона-1989/90.

В Лиге чемпионов команда Юргенна Клоппа дошла до 1/8 финала, где по сумме двух матчей уступила мадридскому «Атлетико».

Алиссон в минувшем сезоне провел за клуб 37 игр во всех турнирах, пропустил 29 голов и 17 раз сыграл «на ноль».

источник: ESPN
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