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03 августа 20:04
автор: Юрий Нечаев

Защитник Лысцов перешел в «Локомотив» (фото)

Футболист является воспитанником «железнодорожников».

Защитник Виталий Лысцов перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

Контракт 25-летнего футболиста рассчитан на четыре года, сообщает пресс-служба москвичей.

Лысцов является воспитанником «Локомотива». За первую команду он провел один матч.

В минувшем сезоне защитник выступал за «Крылья Советов». В активе Лысцова один гол в девяти проведенных играх.

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