Защитник Лысцов перешел в «Локомотив» (фото)

Защитник Виталий Лысцов перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив».
Контракт 25-летнего футболиста рассчитан на четыре года, сообщает пресс-служба москвичей.
С возвращением домой! ❤️💚— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 3, 2020
«Локо» подписал четырёхлетний контракт с защитником Виталием Лысцовым! ✍🏻
За нашу команду он будет играть под 4️⃣ номером.
Желаем удачи! 💪🏻
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Лысцов является воспитанником «Локомотива». За первую команду он провел один матч.