Защитник Лысцов перешел в «Локомотив» (фото)

Защитник Виталий Лысцов перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

Контракт 25-летнего футболиста рассчитан на четыре года, сообщает пресс-служба москвичей.

С возвращением домой! ❤️💚



«Локо» подписал четырёхлетний контракт с защитником Виталием Лысцовым! ✍🏻



За нашу команду он будет играть под 4️⃣ номером.



Желаем удачи! 💪🏻



➡️ https://t.co/7KKhgh935T pic.twitter.com/zMIbimgyf6 — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 3, 2020

Лысцов является воспитанником «Локомотива». За первую команду он провел один матч.