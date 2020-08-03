Виталий Лысцов: Я мечтал вернуться в «Локомотив» и прошел долгий путь

Защитник Виталий Лысцов, подписавший сегодня контракт с «Локомотивом», поделился эмоциями после возвращения в родной клуб.

«Я пока не ощутил, что стал игроком «Локомотива». Как только приступлю к тренировкам, как только увижу родные лица, с которыми провел столько лет в интернате, тогда и пойму, что вернулся домой. Я был готов вернуться «Локомотив», еще когда из него уходил. Мечтал об этом и прошел долгий путь. Вернуться в родные стены — большой шаг вперед», — цитирует Лысцова официальный сайт клуба.

💭 «Баринов, Жемалетдинов, Миранчуки – все ждали, спрашивали, когда уже, наконец, подпишу контракт. Вернуться в родные стены – большой шаг вперед»



Виталий Лысцов о своём возвращении в «Локо» ⤵️ https://t.co/7KKhgh935T pic.twitter.com/BONKbMlqzg — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 3, 2020

Напомним, сегодня «Локомотив» объявил о подписании четырехлетнего контракта с защитником.