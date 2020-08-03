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03 августа 20:37
автор: Юрий Нечаев

Виталий Лысцов: Я мечтал вернуться в «Локомотив» и прошел долгий путь

Футболист является воспитанником клуба.

Защитник Виталий Лысцов, подписавший сегодня контракт с «Локомотивом», поделился эмоциями после возвращения в родной клуб.

«Я пока не ощутил, что стал игроком «Локомотива». Как только приступлю к тренировкам, как только увижу родные лица, с которыми провел столько лет в интернате, тогда и пойму, что вернулся домой. Я был готов вернуться «Локомотив», еще когда из него уходил. Мечтал об этом и прошел долгий путь. Вернуться в родные стены — большой шаг вперед», — цитирует Лысцова официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня «Локомотив» объявил о подписании четырехлетнего контракта с защитником.

25-летний Лысцов является воспитанником красно-зеленых. За первую команду он провел один матч, а в 2014 году перешел в португальскую «Лейрию».

В минувшем сезоне защитник выступал за «Крылья Советов». В активе Лысцова один гол в девяти проведенных играх.

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