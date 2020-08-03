«Манчестер Юнайтед» согласовал с Санчо условия личного контракта

«Манчестер Юнайтед» договорился с нападающим дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо об условиях личного контракта.

Как сообщает Sky Sports, стороны готовы подписать соглашение на пять лет.

При этом источник отмечает, что «Боруссия» и «МЮ» по-прежнему не могут договориться о структуре выплат за футболиста.

Санчо перешел в дортмундский клуб из «Манчестер Сити» в 2017 году. В минувшем сезоне 20-летний игрок провел за «Боруссию» 44 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.

«Манчестер Юнайтед» завершил чемпионат Англии на третьем месте и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.