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04 августа 07:12
автор: Артур Гичунцев

«Ювентус» объявил заявку на матч с «Лионом» в Лиге чемпионов

Встреча пройдет 7 августа и состоится в Турине. Начало поединка –22:00 мск.

Тренерский штаб «Ювентус» огласил заявку команды на ответный матч с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вратари: Войцех Щенсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо.

Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Мерих Демирал, Даниэле Ругани.

Полузащитники: Родриго Бентанкур, Дуглас Коста, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Миралем Пьянич, Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо.

Нападающие: Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Федерико Бернардески.

Напомним, первая игра прошла во Франции и завершилась минимальной победой чемпиона Италии (1:0).

источник: «Советский спорт»
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«Ювентус» объявил заявку на матч с «Лионом» в Лиге чемпионов
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