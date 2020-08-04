«Ювентус» объявил заявку на матч с «Лионом» в Лиге чемпионов

Тренерский штаб «Ювентус» огласил заявку команды на ответный матч с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Вратари: Войцех Щенсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо.
Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Мерих Демирал, Даниэле Ругани.
Полузащитники: Родриго Бентанкур, Дуглас Коста, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Миралем Пьянич, Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо.
Нападающие: Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Федерико Бернардески.