Конте пригрозил судом итальянской газете за слухи о контактах с футболистами «Ювентуса»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте намерен обратиться в суд на издание La Repubblica.

Ранее на сайте этой газеты появилась новость о контактах специалиста с игроками «Ювентуса». По информации издания, специалист пытался узнать о планах руководства на Маурицио Сарри, который возглавил команду летом 2019 года.

«Абсолютная ложь. Я подам в суд на автора статьи и редактора газеты», – приводит слова Конте Football Italia.

Добавим, что на днях тренер «Интера» раскритиковал руководство за отсутствие поддержки и может покинуть команду в летнее межсезонье.