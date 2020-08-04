ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 августа 08:56
автор: Артур Гичунцев

Новиков – о перспективах «Динамо» в Лиге Европы: Все в наших руках

Команда пробилась в элитный турнир, заняв шестое место в чемпионате России.

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от выступления россиян в Лиге Европы.

Напомним, бело-голубые начнут турнир со второго отборочного раунда.

«Лига Европы – мы стремились к ней. Мы в нее попали, надо постараться пройти в групповой этап, хотя перед группой будет очень тяжелый этап, там «Милан», «Спортинг», «Вольфсбург». Известные еврокубковые бойцы. Но нет ничего невозможного, все в наших руках, будем делать все, чтобы порадовать болельщиков и руководство», – сказал Новиков в эфире телеканала «Россия 24».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Воронеже недовольны подготовкой стадиона к матчам ФНЛФомин стал игроком «Динамо»Яркие моменты 1-ого матча квалификации НХЛ: «Каролина» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (Видео)Крошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераХореограф: Тутберидзе попросила Щербакову покинуть её группуФото Исинбаевой в купальнике вызвало бурную реакцию
Новиков – о перспективах «Динамо» в Лиге Европы: Все в наших руках
Команда пробилась в элитный турнир, заняв шестое место в чемпионате России.
04.08.2020 08:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Конте пригрозил судом итальянской газете за слухи о контактах с футболистами «Ювентуса»
По слухам, итальянец хочет вернуться в туринский клуб.
04.08.2020 08:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ювентус» объявил заявку на матч с «Лионом» в Лиге чемпионов
Встреча пройдет 7 августа и состоится в Турине. Начало поединка –22:00 мск.
04.08.2020 07:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Матчи еврокубков будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах коронавируса
Соревнования возобновляются на этой неделе.
03.08.2020 23:00
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Манчестер Юнайтед» согласовал с Санчо условия личного контракта
Англичанин является воспитанником «Манчестер Сити».
03.08.2020 22:32
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Новый сезон чемпионата Италии стартует 19 сентября
Чемпионат-2019/20 в Италии, как и в большинстве европейских стран, был прерван на три месяца из-за коронавируса.
03.08.2020 21:32
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Слуцкий - о ничьей с «КАМАЗом»: Были моменты, которые понравились, были и недочеты
Игра прошла на базе казанского клуба.
03.08.2020 20:52
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Виталий Лысцов: Я мечтал вернуться в «Локомотив» и прошел долгий путь
Футболист является воспитанником клуба.
03.08.2020 20:37
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник Лысцов перешел в «Локомотив» (фото)
Футболист является воспитанником «железнодорожников».
03.08.2020 20:04
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Алиссон: У «Ливерпуля» очень сильный состав, но главное то, как мы играем вместе
Мерсисайдцы впервые за 30 лет выиграли чемпионат Англии.
03.08.2020 19:56
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика