Новиков – о перспективах «Динамо» в Лиге Европы: Все в наших руках

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от выступления россиян в Лиге Европы.

Напомним, бело-голубые начнут турнир со второго отборочного раунда.

«Лига Европы – мы стремились к ней. Мы в нее попали, надо постараться пройти в групповой этап, хотя перед группой будет очень тяжелый этап, там «Милан», «Спортинг», «Вольфсбург». Известные еврокубковые бойцы. Но нет ничего невозможного, все в наших руках, будем делать все, чтобы порадовать болельщиков и руководство», – сказал Новиков в эфире телеканала «Россия 24».