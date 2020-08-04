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04 августа 10:12
автор: Артур Гичунцев

«Севилья» хочет купить Малкома

Ранее бразилец выступал за «Барселону».

Форвард «Зенита» Малком может покинуть российский клуб в летнее межсезонье.

Как сообщает Estadiodeportivo, спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи хочет пригласить игрока и считает, что он может стать звездой мирового футбола. Функционер уверен, что его продажа принесет большие деньги красно-белым.

Отмечается, что Мончи, будучи директором «Ромы», договорился с Малкомом о переезде в Рим, но тогда нападающего перехватила «Барселона».

Напомним, 23-летний бразилец покинул «Камп Ноу» летом 2019 года и перешел в «Зенит». Сумма сделки составила 40 млн евро.

В минувшей компании он провел 15 матчей, забил четыре гола и отдал три голевых паса, став чемпионом России и победителем Кубка страны.

источник: «Советский спорт»
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