СМИ: Роналду пытался покинуть «Ювентус» прошлой осенью

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду собирался покинуть итальянский клуб. Об этом сообщает France Football.

По информации источника, в сентябре 2019 года португалец встретился с руководством клуба и сообщил о намерении перейти в «ПСЖ». Свою позицию он аргументировал тем, что «Юве» не стабилен в Лиге чемпионов.

Отмечается, что 35-летний футболист передумал уходить после начала пандемии. Другие детали не уточняются.

Роналду играет в Италии с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 45 матчей, забил 35 голов и отдал семь голевых передач.