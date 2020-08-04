РФС запросил информацию о сотрудничестве «Спартака» и «Химок»

РФС запросил информацию о сотрудничестве московского «Спартака» и «Химок». Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Согласно источнику, РФС хочет выяснить, соответствуют ли их договоренность регламенту чемпионата. Отмечается, что причиной интереса послужили скандальные высказывания Сергея Юрана.

Ранее специалист был уволен из «Химок», после чего сообщил, что министр спорта московской области Роман Терюшков «ездил на поклон» к гендиректору «Спартака» Шамилю Газову и обсуждал финансовые вопросы.