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04 августа 10:45
автор: Артур Гичунцев

РФС запросил информацию о сотрудничестве «Спартака» и «Химок»

В организации решили разобраться после слов Сергея Юрана.

РФС запросил информацию о сотрудничестве московского «Спартака» и «Химок». Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Согласно источнику, РФС хочет выяснить, соответствуют ли их договоренность регламенту чемпионата. Отмечается, что причиной интереса послужили скандальные высказывания Сергея Юрана.

Ранее специалист был уволен из «Химок», после чего сообщил, что министр спорта московской области Роман Терюшков «ездил на поклон» к гендиректору «Спартака» Шамилю Газову и обсуждал финансовые вопросы.

источник: Телеграм-канал «Мутко против»
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РФС запросил информацию о сотрудничестве «Спартака» и «Химок»
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