Президент «Баварии»: У нас нет денег на трансфер Хаверца

Глава мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс исключил подписание футболиста «Байера» Кая Хаверца.

«Мы потратили большие деньги на приглашение Сане. Это большой трансфер. Больше серьезных покупок не будет. Я просто не могу представить, где «Бавария» возьмет деньги на переход Хаверца, учитывая нынешнюю ситуацию из-за пандемии», – цитирует функционера FAZ.

По слухам, на 21-летнего Хаверца также претендуют английские топ-клубы и каталонская «Барселона».

В минувшей компании он провел 43 матча, забил 17 голов и отдал девять голевых передач.