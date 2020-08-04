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04 августа 12:20
автор: Юрий Нечаев

«Химки» договорились с Юраном о расторжении контракта

К новому сезону команду готовит Дмитрий Гунько.

«Химки» сообщили о том, что пришли к соглашению с бывшим главным тренером команды Сергеем Юраном о расторжении контракта.

«Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном по соглашению сторон.

Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Напомним, «Химки» под руководством Юрана в минувшем сезоне вышли в РПЛ и пробились в финал Кубка России, после чего главный тренер был уволен со своего поста.

Руководство подмосковного клуба объяснило свое решение тем, что стороны не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта.

В первом туре чемпионата России-2020/21 «Химки» на своем поле примут ЦСКА. Встреча состоится 8 августа.

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