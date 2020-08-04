«Химки» договорились с Юраном о расторжении контракта

«Химки» сообщили о том, что пришли к соглашению с бывшим главным тренером команды Сергеем Юраном о расторжении контракта.
«Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном по соглашению сторон.
Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении клуба в Twitter.
Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном по соглашению сторон.— ФК Химки (@fc_khimki) August 4, 2020
Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/hsdA2TY2Pl