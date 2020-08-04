Сильвестр Игбун: Хочу сказать спасибо «Динамо» за веру в меня

Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун продолжит выступления за московское «Динамо».

Как сообщает клубная пресс-служба, бело-голубые выкупили 29-летнего игрока. Его контракт действует на два года. Другие детали сделки не раскрываются.

«Хочу сказать спасибо «Динамо» за веру в меня и возможность продолжить здесь свою карьеру. Первый год здесь получился непростым, мы были то внизу таблицы, то близко к самому еее верху. Мы сделали, что смогли в такой ситуации и заняли место, которое возвращает «Динамо» в еврокубки. Это круто!» – сказал Игбун.

В минувшем сезоне нигериец отыграл во всех турнирах 27 матчей, забил четыре гола и отдал два голевых паса. Его команда заняла шестое место и вышла в Лигу Европы.