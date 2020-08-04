Александр Медведев: Малком всем доволен в «Зените» и готовится к матчу за Суперкубок России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что бразильский нападающий Малком хочет покинуть клуб.

«Это бред, ерунда. Никаких обращений со стороны Малкома не было и, я уверен, не будет. Он всем доволен, так же, как и другие члены команды. Сейчас он готовится к новому сезону и к матчу за Суперкубок России», — цитирует Медведева «РИА Новости».

Ранее сегодня СМИ сообщили, что Малком хочет покинуть «Зенит» и может продолжить карьеру в «Севилье».

Всего в составе сине-бело-голубых бразилец провел 15 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

7 августа в матче за Суперкубок России «Зенит» сыграет с «Локомотивом», а 11-го числа в первом туре РПЛ - в гостях с «Ротором».